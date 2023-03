Joe Biden (80) hat am vergangenen Dienstag verschiedenen Künstlern die US-Ehrenmedaille im Weissen Haus verliehen. Wegen der Corona-Pandemie fand die Zeremonie 2021 und 2022 nicht statt, sodass die Empfänger von 2021 erst jetzt ihre Auszeichnung erhielten. «Wir sind eine grossartige Nation, zum grossen Teil wegen der Stärke der Künste und Geisteswissenschaften. Das ist in der DNA Amerikas eingeprägt», sagte Biden laut CNN in seiner Rede. «Heute setzen wir das Vermächtnis fort, zwei der höchsten Auszeichnungen unserer Nation an 23 aussergewöhnliche Amerikaner zu vergeben.» Neben der «National Medal of the Art» vergab Biden auch die «National Humanities Medal».