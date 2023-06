Im Inneren des Gebäudes betrachtete die Herzogin von Wales das Ölgemälde «Portrait of Mai (Omai)» von Sir Joshua Reynolds (1723-1792), welches die National Portrait Gallery gemeinsam mit dem J. Paul Getty Museum in Los Angeles neu erworben hat. Zudem sah sich die 41-Jährige die neue Ausstellung «Yevonde: Life and Colour» über Leben und Wirken der Fotografin Yevonde Middleton (1893-1975) an, die in den 1930er Jahren Pionierarbeit auf dem Feld der Farbfotografie leistete.