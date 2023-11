Nationalfeiertag in Monaco: Fürstin Charlène brilliert als Lady in Red

Bei den aktuellen Bildern aus Monaco kommt er einem ganz automatisch in den Sinn, der Welthit «The Lady in Red» von Chris de Burgh (75). Von Kopf bis Fuss und ohne eine einzige farbliche Ausnahme hat sich die monegassische Fürstin Charlène (45) in die Signalfarbe gehüllt. Der Anlass: In Monaco findet jährlich am 19. November der Nationalfeiertag statt, der auch unter dem Namen «La Fête du Prince» bekannt ist.