Nato-Gipfel in Den Haag: Donald Trump übernachtet im Königspalast

Frühstück beim Kurzbesuch

Ebenfalls auf dem Plan stehe am nächsten Tag ein gemeinsames Frühstück mit dem niederländischen Königspaar Willem–Alexander und Máxima der Niederlande (54). Ursprünglich war vorgesehen, dass Donald Trump in einem Hotel im Strandbad Noordwijk übernachtet und sein Aufenthalt doppelt so lange dauert. Inzwischen wurde der Besuch jedoch auf rund 24 Stunden verkürzt – direkt im Anschluss soll Trump wieder in die USA zurückreisen.