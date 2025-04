«Natürlich blond»-Serie: Reese Witherspoon zeigt die neue Elle Woods

Sie liegt mit einem Lächeln auf einem Bett und hat einen Telefonhörer in der Hand. Das ganze Setting ist in Rosa gehalten. «Harvard war hart. Die High School war noch härter. Unsere neue Serie, ‹Elle›, ist jetzt in Produktion!», schrieb Witherspoon dazu. Bei der Serie «Elle» fungiert die 49–Jährige als ausführende Produzentin. Sie hatte die Rolle der Harvard–Blondine im Film «Natürlich blond» (im Original: «Legally Blonde», 2001) und der Fortsetzung «Natürlich blond 2» (2003) verkörpert.