Natürlich schön: Die Schmink-Geheimnisse der Französinnen

Contouring und Bronzer bleiben meist aussen vor oder werden nur sparsam eingesetzt. Blush ist dagegen essenziell. Wangen und Nase erhalten so etwas frische Farbe, ohne zu übertreiben. Der eigentliche Fokus liegt aber auf den Lippen. Der Lipliner bleibt im Schminktäschchen. Besser eignet sich eine farbige Lippenpflege oder ein roter Lippenstift, der sanft aufgetupft wird. So wirkt der Ton weicher, fast schon rosig. Wer es reduzierter mag, verwendet flüssigen Blush.