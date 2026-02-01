Natürlich schön: Die Schmink-Geheimnisse der Französinnen

Französinnen scheinen das natürliche Make–up perfektioniert zu haben. Geschminkt wirken sie, als hätten sie kaum Zeit investiert. Alles sieht mühelos und frisch, gleichzeitig aber nicht zu akkurat aus. Was macht diesen Look so besonders?
So funktioniert der natürliche French–Girl–Look
Das «French Girl Make–up» folgt dem Prinzip «Weniger ist mehr». Statt zu stark zu kaschieren oder mit dem Make–up zu tricksen, werden die eigenen Gesichtszüge betont. Das beginnt beim ersten Schritt. Häufig kommt keine Foundation zum Einsatz. Einzig Concealer überdeckt Unreinheiten. Auch eine getönte Feuchtigkeitspflege sorgt für einen ebenmässigen, glowy Teint, ohne die Haut zu verdecken.
Auch das Augen–Make–up fällt schlicht aus. Lidschatten und kräftige Farben spielen keine Rolle, die Wimpern werden teils nur gebogen. Mascara ist dennoch erlaubt – sowohl in Braun als auch in Schwarz. Starker Eyeliner ist dagegen die Ausnahme. Ein Hauch Kajal genügt, um den Blick zu definieren. Ein farbiges Gel bringt die Augenbrauen in Form und lässt sie voller wirken.
Contouring und Bronzer bleiben meist aussen vor oder werden nur sparsam eingesetzt. Blush ist dagegen essenziell. Wangen und Nase erhalten so etwas frische Farbe, ohne zu übertreiben. Der eigentliche Fokus liegt aber auf den Lippen. Der Lipliner bleibt im Schminktäschchen. Besser eignet sich eine farbige Lippenpflege oder ein roter Lippenstift, der sanft aufgetupft wird. So wirkt der Ton weicher, fast schon rosig. Wer es reduzierter mag, verwendet flüssigen Blush.
Auch am Abend bleibt das Make–up dezent
Bei Abendlooks darf das Make–up stärker ausfallen, muss aber den gleichen Regeln folgen. Augen und Lippen rücken nie zusammen in den Mittelpunkt. Wer den tiefroten Lippenstift zückt, muss mit neutralem Lidschatten arbeiten oder ganz darauf verzichten. Umgekehrt wirken zu auffällig geschminkten Augen Lippen in Zartrosa oder Nude am stimmigsten.