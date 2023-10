Naturschutz in Afrika: Prinz Harry hat neue Aufgabe bei Herzensprojekt

Vom Präsident zum Vorstandsmitglied

Die gemeinnützige Naturschutzgruppe aus Südafrika hat auf ihrer offiziellen Webseite bekannt gegeben, dass der Prinz eine neue Aufgabe übernommen hat. Schon seit 2016 engagiert er sich für African Parks, seit 2017 als Präsident. Nach sechs Jahren in der Funktion wurde er 2023 offiziell in das Board of Directors berufen, also das leitende Gremium des Vorstands. Dazu gehören weitere sieben Mitglieder. Auf der Homepage heisst es zu seinem Engagement: «Prinz Harry, der Herzog von Sussex, ist ein humanitärer Helfer, Militärveteran, Verfechter geistiger Gesundheit und Umweltschützer.» Und weiter: «Der Herzog hat sein Lebenswerk der Förderung von Anliegen gewidmet, die ihm am Herzen liegen und die dauerhafte Veränderungen für Menschen und Orte bewirken. Seit über zwei Jahrzehnten interessiert er sich intensiv für Naturschutzprojekte an vorderster Front in ganz Afrika, die sich für den Schutz der natürlichen Ressourcen und der Tierwelt der Region zum Wohle der lokalen Gemeinschaften einsetzen.»