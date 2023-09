Der 1933 in Glasgow geborene Musiker, Autor und Schauspieler David McCallum machte sich in den 60er Jahren einen Namen durch seine Rolle in der Thrillerserie «Solo für O.N.C.E.L.» (im Original: «The Man from U.N.C.L.E.»). Ab 2003 sah man ihn als Gerichtsmediziner Dr. Donald «Ducky» Mallard bei «Navy CIS». Filmrollen übernahm er unter anderem in «Die letzte Nacht der Titanic», «Die Verdammten der Meere» oder «Die grösste Geschichte aller Zeiten».