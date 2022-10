«Navy CIS» sorgt für Hype um bayerischen Amateur-Eishockeyverein

Der EHC Waldkraiburg ist eigentlich ein beschaulicher, kleiner, bayerischer Amateur-Eishockeyverein, der derzeit in der viertklassigen Bayernliga dem Puck hinterherjagt. Doch plötzlich sieht sich der Klub inmitten eines Social-Media-Hypes. Der Grund: In einer Folge der US-Krimiserie «Navy CIS» spielt im Hintergrund auf einem Fernseher der EHC Waldkraiburg gegen den Lokalrivalen ESC Dorfen. Warum? Das weiss bislang keiner so genau, jedoch trendet die Szene derzeit beim Videoportal TikTok.