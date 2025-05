Nazan Eckes: So läuft ihr Leben als Single-Mama auf Mallorca

Nazan Eckes: «Es ist absolut okay, gerade Single zu sein»

Generell habe sich auf Mallorca ihre «Balance verlagert». An ihrem früheren Wohnort Köln sei ihr Ziel hingegen gewesen, «schnell von A nach B zu kommen und To–do–Listen abzuarbeiten». Einen neuen Partner hat Eckes aktuell im Übrigen nicht an ihrer Seite, was sie offenbar aber auch nicht sonderlich stört: «Es ist absolut okay, gerade Single zu sein. Wenn die Liebe kommt, dann werde ich mich auch nicht verstecken.» Aktuell liege ihre Aufmerksamkeit jedoch nur auf ihren Jungs und auf ihr selbst, so Eckes weiter.