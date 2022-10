Nazan Eckes: «Viele Dinge haben mich todunglücklich gemacht»

Moderatorin Nazan Eckes (46) hat in der Radio-Bremen-Talkshow «3nach9» über grosse Veränderungen in ihrem Leben gesprochen. Bereits im Frühjahr hatte sie bekannt gegeben, dass sie ihr Magazin «Extra» abgeben werde und Ende des Jahres die exklusive Zusammenarbeit mit RTL beende. Kommendes Jahr wird sie sich als Filmschauspielerin versuchen und in der deutsch-türkischen Komödie «Nazim» mitspielen. Mitte Oktober wurde zudem ihre Trennung von Ehemann Julian Khol öffentlich.