NDR feiert 50 Jahre deutsche «Sesamstrasse»

Zudem gibt es die Sendung «Tausend tolle Sachen!» als Hommage an die «Sesamstrasse»: Meltem Kaptan (42), Wotan Wilke Möhring (55), Bernhard Hoëcker (52), Lisa Feller (46), Ingo Zamperoni (48), Aline Abboud (34), Blümchen (42), Adel Tawil (44), Bülent Ceylan (46) und Lisa-Marie Koroll (25) gehen darin auf Zeitreise. Sie kommentieren dem Sender zufolge unvergessliche Momente aus 50 Jahren «Sesamstrasse». Zu sehen sind die fünf 30-minütigen Folgen in der ARD Mediathek ab 1. Januar und am Sonntag, 8. Januar von 7:30 Uhr an in Das Erste.