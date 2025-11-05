NDR kündigt dreiteilige Dokuserie über Rapper Xatar an

Vom Goldraub zum Kulturunternehmer

Xatar zählt zu den einflussreichsten Stimmen im deutschsprachigen Rap. Mit seinem Label «Alles oder Nix» schuf er nicht nur ein Sprungbrett für Künstlerinnen und Künstler wie SSIO oder Schwesta Ewa, sondern auch einen neuen Sound, der Hip–Hop aus migrantischen Lebensrealitäten heraus definierte. Neben der Musik baute er sich als Geschäftsmann ein beachtliches Imperium auf und wurde so zu einer festen Grösse der Popkultur.