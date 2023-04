NDR-Schauspieler Sven Walser stirbt mit 59

Sven Walser war unter anderem auch im «Tatort» und im «Grossstadtrevier» zu sehen und spielte regelmässig Theater. Im Laufe seiner Karriere hatte er auch Engagements an den Münchner Kammerspielen und am Burgtheater in Wien. In den letzten Jahren stand er häufig am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg auf der Bühne.