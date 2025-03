Ne-Yo zeigt seine vier Frauen: Auch diese Stars haben mehrere Partner

Der Grammy–Preisträger machte damit öffentlich, was er vorher nur angedeutet hatte: Er lebt in einer polyamourösen Beziehung, in der alle Beteiligten von der Existenz der anderen Partnerinnen wissen und einverstanden sind. «Die wichtigste Voraussetzung, damit es funktioniert, ist Ehrlichkeit», so der Musiker in der «Rickey Smiley Morning Show». Von Anfang an habe er seinen Partnerinnen erklärt, dass er für alle Gefühle habe.