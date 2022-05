Neben dem München-«Polizeiruf»: Stephan Zinner wird zum Serien-Star

«Himmel, Herrgott, Sakrament» lehnt sich an das gleichnamige Sachbuch von Pfarrer Rainer Maria Schiessler (61) an, der in München die katholische Pfarrgemeinde St. Maximilian leitet. «Schiessler steht fest in seinem Glauben, äussert aber auch offen Kritik an der katholischen Kirche», heisst es in der Drehstartmeldung vom Sender. Die Drehbücher zur Serie entstanden nach seiner Buchvorlage von Bogner, Marcus Pfeiffer («Beckenrand Sheriff») und Stefan Betz (52, München-«Tatort»).