Neben Lucas Cordalis: Daniela Katzenberger strahlt im Cut-out-Kleid

Lucas Cordalis blieb dezent

Die 38–Jährige wählte eine enganliegende, knöchellange Robe mit langen Ärmeln, die am Ausschnitt und am Bauch zwei tiefe Cut–outs hatte. Diese brachten ihr Dekolleté und ihre Figur perfekt zur Geltung. Ihre blonden Signature–Haare liess Katzenberger offen und glatt über die Schultern fallen. Spitze, cremefarbene High Heels rundeten den Look ab. Cordalis begleitete seine Frau und liess sie bei dem Pärchenauftritt vollständig strahlen. Er wählte einen unauffälligen schwarzen Anzug mit weissen Sneakern.