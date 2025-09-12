Neben Lucas Cordalis: Daniela Katzenberger strahlt im Cut-out-Kleid

Daniela Katzenberger (38) legte am vergangenen Donnerstag einen ihrer seltenen Red–Carpet–Auftritte hin. Der TV–Star erschien zur Bertelsmann–Party in der Berliner Bertelsmann–Repräsentanz an der Seite von Ehemann Lucas Cordalis (58) und in einem roten Hingucker–Outfit.
Lucas Cordalis blieb dezent
Die 38–Jährige wählte eine enganliegende, knöchellange Robe mit langen Ärmeln, die am Ausschnitt und am Bauch zwei tiefe Cut–outs hatte. Diese brachten ihr Dekolleté und ihre Figur perfekt zur Geltung. Ihre blonden Signature–Haare liess Katzenberger offen und glatt über die Schultern fallen. Spitze, cremefarbene High Heels rundeten den Look ab. Cordalis begleitete seine Frau und liess sie bei dem Pärchenauftritt vollständig strahlen. Er wählte einen unauffälligen schwarzen Anzug mit weissen Sneakern.
Zu der Party wurden Gäste aus Politik, Medien, Wirtschaft und Gesellschaft geladen. Zu den weiteren Promigästen aus der TV– und Musikbranche zählten Bushido mit Ehefrau Anna–Maria Ferchichi, Verona Pooth mit Ehemann Franjo, Jenny Elvers oder Sophia Thomalla. Letztere zeigte ebenfalls viel Haut und wählte für den stargespickten Abend ein funkelndes Minikleid in Silber mit tiefem Ausschnitt, das die Beine der Moderatorin betonte.