Als Brown erstmals in ihre «Stranger Things»-Rolle Eleven schlüpfte, war sie zwölf Jahre alt. Zuvor hatte sie kleine Schauspielrollen in Serien wie «Grey's Anatomy» oder «Modern Family» übernommen. Mit der Hauptrolle der Elfie in der Science-Fiction-Mysteryserie wurde sie über Nacht zum gefragten Star. Es dauerte nicht lange, bis auch grosse Hollywood-Produktionen bei dem Teenie-Idol anklopften und sie für weitere grosse Rollen verpflichteten. Brown war bereits in Blockbustern wie «Godzilla II: King of the Monsters» (2019) und der Fortsetzung «Godzilla vs. Kong» (2021) zu sehen. Mit «Enola Holmes» folgte 2020 zudem eine weitere Netflix-Hauptrolle an der Seite von Henry Cavill (39) und Sam Claflin (36).