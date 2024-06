Neben Supermodel Toni Garrn: Jessica Haller feiert Laufsteg-Debüt

Das Model, das in seiner Kindheit in Athen lebte, ist Profi in Sachen Hitze und empfiehlt drei Must–haves: «Leichtes Schuhwerk oder Sandalen an den Füssen! Unbedingt Sonnenbrille – wichtig als Schutz und sieht cool aus!» Ausserdem immer dabei: «Ein grosser Becher mit Eiswürfeln und Zitronenwasser oder Eiskaffee.» Garrns persönliche Ikone ist «Sex and the City»–Charakter Carrie Bradshaw. «Keinen anderen Kleiderschrank der Welt würde ich lieber besitzen als ihren. Ihre Mode ist Fun und Frische», so die 31–Jährige.