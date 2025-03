Nebendarsteller-Oscars: Kieran Culkin und Zoë Saldaña triumphieren

So lobte er explizit die Darbietung von Jeremy Strong (46) im Trump–Film «The Apprentice» und gab damit auch ein dezentes politisches Statement ab. Dann packte er die Anekdote aus, dass seine Frau offenbar am allerwenigsten daran geglaubt hatte, dass er den Oscar gewinnen würde. Schon bei seinem Emmy–Gewinn vor rund eineinhalb Monaten für «Succession» wurde ihm anscheinend in Aussicht gestellt, dass die Familie um ein weiteres Kind auf dann drei anwachsen könnte. Durch den Oscar soll nun auch noch Nummer vier hinzukommen! Culkin dürfte also viel Arbeit vor sich haben – in und ausserhalb der Traumfabrik.