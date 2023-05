Gustav Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (54) und seine Frau, Prinzessin Carina zu-Sayn-Wittgenstein-Berleburg (54), sind Eltern eines Sohnes geworden. Das berichtet das dänische Königshaus in einem Instagram-Post. Demnach ist das Baby am Freitag, 26. Mai zur Welt gekommen. «Der neugeborene Prinz wurde mit Hilfe einer Leihmutter in den USA geboren. Sowohl Prinz Gustav als auch Prinzessin Carina waren bei der Geburt anwesend», heisst es in dem Posting, in dem ein Bild des strahlenden Paares zu sehen ist.