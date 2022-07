Negativ getestet: US-Präsident Joe Biden ist «zurück im Büro»

Biden wurde am 21. Juli positiv getestet

Am Donnerstag hatte das Weisse Haus erklärt, Joe Biden sei am Morgen des 21. Juli positiv getestet worden. Der 79-Jährige habe bereits seine zweite Booster-Impfung erhalten und leide unter «sehr milden Symptomen». In der Mitteilung der Pressesprecherin hiess es weiter, dass der US-Präsident seine Amtsgeschäfte aus der Isolation weiterführe und an Besprechungen per Telefon und Videotelefonie teilnehme.