Negativrekorde an US-Kinocharts: Das sind die Gründe

Gruselige Zeiten für amerikanische Kinobesitzer. Das vergangene Wochenende war das schwächste des Jahres 2025. Dies vermeldete das Branchenmagazin «Variety» unter Bezug auf Zahlen von Comscore. Von Freitag bis Sonntag setzten die US–Kinos nur 49 Millionen um. Ein Grund für die Flaute: Am Freitag, dem 31. Oktober, war Halloween. In den USA waren die Familien also auf den Strassen unterwegs, um verkleidet Süssigkeiten einzusammeln. Ins Kino zieht es da traditionell nur wenige Menschen.