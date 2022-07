«Neighbours»: Margot Robbie kehrt im Serienfinale zurück

Eine nicht näher genannte Quelle erklärte der britischen «The Sun»: «Jeder, der an der Soap arbeitet, war entschlossen, dass ‹Neighbours› auf einem echten Höhepunkt enden würde, und als sie Margot anfragten, sagte sie sofort ‹Ja›.» Jedem sei klar gewesen, dass der Hollywoodstar beim Finale dabei sein werde, «denn sie hat immer so gern über ihre Zeit in der Serie gesprochen».