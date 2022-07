Neil Patrick Harris überrascht mit neuem Tattoo auf dem roten Teppich

Die Nahaufnahme des Tattoos zeigt die Details: Auf dem Arm des Stars sitzt ein weisses Kaninchen in einem Zauberhut und einer Spielkarte in der Hand. «Ich habe mir ein Tattoo stechen lassen», kommentiert er das Bild. London sei der perfekte Ort dafür. «Schaut euch seine grösseren Arbeiten an, ich bin einfach nur erstaunt über die Details», schwärmt er über den Tätowierer. In mehreren Videos zeigt er zudem den Entstehungsprozess - von der Skizze auf seinem Arm bis hin zum fertigen Kunstwerk. Die Echtheit ist damit wohl auch bewiesen.