Neil Young sagt alle Europa-Konzerte ab

«Einfach nicht der richtige Zeitpunkt»

In einem Statement wandte sich der 80–Jährige, der im vergangenen November seinen runden Geburtstag feierte, direkt an seine Anhänger. «Leute, ich habe beschlossen, eine Pause einzulegen und werde dieses Mal nicht durch Europa touren», schrieb er. Und weiter: «Vielen Dank an alle, die Tickets gekauft haben. Es tut mir leid, euch zu enttäuschen, aber jetzt ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt.» Trotz der Absage betonte Young seine Leidenschaft für die Bühne: «Ich liebe es, live zu spielen und mit euch und Chrome Hearts zusammen zu sein. In Liebe Neil, macht's gut.» Was genau hinter seiner Entscheidung steckt, liess der Musiker offen.