Neil Young wird 80: Die Karriere des Folkstars und Rock-Rebellen

Im Nachhinein äusserte sich Young, der den Beinamen «Godfather of Grunge» erhielt, differenziert zu dem Songtext. «Das ist es, worum es beim Rock‹n›Roll geht: um diesen Nervenkitzel, diesen Höhepunkt. Man sieht das und denkt sich: ‹Vielleicht ist es besser, einfach auszubrennen, als langsam zu verblassen, wenn es um Rock›n‹Roll geht›», sagte Young im Gespräch mit ASXTV. Wenn man für den Rock‹n›Roll lebe, sei das gut. Doch er schränkte ein: «Das Leben hat viel mehr zu bieten als nur Rock‹n›Roll.»