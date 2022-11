Beim Thema Schuhe sind sich die Frauen einig: je mehr, desto besser. Lili Budach bezeichnet sich selbst als «Schuh-Fanatikerin» und lebt nach dem Motto: «Ein schöner Schuh und du bist der Hingucker im Nu!» Nele Ludowig schätzt die Anzahl ihrer Schuhe «im unteren zweistelligen Bereich». Auch Cheyenne hat eine beachtliche Sammlung - sie sammelt Sneaker und Unikate. «Es gibt welche, die trage ich nie, weil die wirklich Unikate sind», so die Ochsenknecht-Tochter. Mit einem Paar verbindet sie auch eine ganz besondere Erinnerung: «Es gibt ein pinkes Paar Schuhe, die hat mein Mann auch. Die haben wir beide an dem Tag getragen, als wir ins Krankenhaus zur Geburt unserer Tochter gegangen sind und die halten wir in Ehren.» Carrière hingegen könnte sich von keinem einzigen Schuhpaar trennen: «Ich könnte fast alle meine Klamotten aussortieren, aber an Schuhen hängt so ein emotionaler Wert.»