Nelly Furtado verabschiedet sich von der Bühne

Nelly Furtado bleibt Songwriterin

Trotz des Rückzugs von Live–Auftritten macht Furtado deutlich, dass Musik Teil ihres Lebens bleiben wird. «Ich liebe es immer noch, Musik zu schreiben, da ich es schon immer als Hobby gesehen habe, das ich glücklicherweise zu einem Beruf machen konnte», erklärt sie. Sie werde sich «für immer als Songwriterin identifizieren». Die Entscheidung, sich von der Bühne zurückzuziehen, begründet sie mit dem Wunsch, sich anderen kreativen und persönlichen Projekten zu widmen, die besser zu ihrer aktuellen Lebensphase passen würden.