Sie kämpfte Jahre lang gegen Krebs

Zoleka Mandela sei bereits am 18. September «zur Behandlung wegen metastasierendem Krebs in Hüfte, Leber, Lunge, Becken, Gehirn und Rückenmark ins Krankenhaus eingeliefert worden», heisst es in der Erklärung weiter. Die Diagnose hatte sie im Jahr 2011 erhalten. Jüngste Scans hätten demnach gezeigt, dass die Krankheit erheblich fortgeschritten sei. In den sozialen Medien ist die 43–Jährige stets offen mit ihrer Krebserkrankung umgegangen.