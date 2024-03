Nelson Müller über Florian Silbereisen: «Ein richtig guter Koch»

Müller: «Das hat mich echt gewundert»

Nelson Müller, der aus Sendungen wie «Die Küchenschlacht» und «The Taste» bekannt ist, verriet der Zeitung: «Als ich an Bord Thunfisch–Tartar mit Wasabi–Mayonnaise zubereitet habe, kam Florian dazu. Wir kannten uns schon aus seiner Musik–Show, aber konnten uns das erste Mal an Bord ausführlich unterhalten.» Es habe sich dann herausgestellt, «dass Florian ein richtig guter Koch ist». Müller gab zu: «Das hat mich echt gewundert. Der ist so viel unterwegs, aber kocht viel selbst und das noch richtig gut. Der ist richtig fit.»