Netflix bestätigt die zweite Staffel von «One Piece»

Erste Staffel ist ein Riesen–Erfolg für Netflix

Die erste Staffel besteht aus acht Episoden und war am 31. August weltweit gestartet. Sie wurde laut Netflix in weniger als zwei Wochen 37,8 Millionen Mal aufgerufen und erreichte die Top 10 in 93 Ländern. In 46 Ländern schaffte sie den Sprung auf Platz 1.