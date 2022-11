Netflix bestätigt Film und Serie zur Videospielreihe «Gears of War»

Was schon seit längerer Zeit als Gerücht die Runde gemacht hat, wurde nun offiziell vom Streaminganbieter Netflix bestätigt. Die Videospielreihe «Gears of War», die vor 16 Jahren das Licht der Welt erblickt hat, wird adaptiert. Zwei Projekte befinden sich demnach bereits in Planung: Als erstes wird «ein Live-Action-Film entstehen, gefolgt von einer animierten Serie für Erwachsene». Die Option für weitere Umsetzungen hält man sich in der Mitteilung zudem offen.