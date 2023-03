Netflix bestellt zweite Staffel von Thriller-Serie «The Night Agent»

«Wir könnten nicht stolzer sein»

Die Entscheidung fiel ungewöhnlich schnell: Normalerweise wartet Netflix 28 Tage ab und bewertet dann, wie erfolgreich eine Serie ist. «The Night Agent» startete erst am 23. März und wurde bereits in den ersten Tagen insgesamt 168,7 Millionen Stunden lang geschaut. In den Netflix-Charts landete die Serie in 93 Ländern in den Top Ten.