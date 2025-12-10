Netflix bringt «Lupin» im Herbst 2026 mit Staffel vier zurück

«Lupin», die französische Erfolgsserie von Netflix mit Omar Sy (47) in der Hauptrolle, kehrt im Herbst 2026 mit der vierten Staffel zurück. Das gab der Streamingdienst auf Instagram bekannt. Die TV–Show ist eine der beliebtesten nicht–englischsprachigen Serien auf Netflix und handelt von einem Meisterdieb namens Assane Diop, der in Paris Rache an einer mächtigen Verbrecherfamilie nimmt.