Netflix-Charts: «Beckham» schlägt «Harry & Meghan»

«Invictus Games: Im Herzen unbezwingbar», über die von Prinz Harry selbst ins Leben gerufenen Invictus Games, kam in der zweiten Jahreshälfte 2023 auf unterirdische 300.000 Ansichten auf Netflix. Die Interviewserie «Live to Lead», in der Personen der Zeitgeschichte wie Ruth Bader Ginsburg (1933–2020) oder Greta Thunberg (21) vor der Kamera zu Wort kommen, schaffte es immerhin auf 800.000 Ansichten.