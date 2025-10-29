Netflix-Charts: Haftbefehl-Doku «Babo» springt auf den ersten Platz

Das Leben des kontroversen Rappers Haftbefehl aka Aykut Anhan (39) stösst beim Streamingpublikum offensichtlich auf grosses Interesse. Die Doku zeichnet die Karriere des aus Offenbach stammenden Rappers nach, der als Sohn türkischstämmiger Eltern in einer Hochhaussiedlung aufgewachsen ist und nach dem Selbstmord seines Vaters in die Kriminalität abrutschte. Er war Drogendealer und floh vor der Polizei in die Türkei und in die Niederlande.