Netflix-Chef über Herzogin Meghan: «Sie wird unterschätzt»

Darin empfängt die Herzogin von Sussex prominente Gäste wie Schauspielerin Mindy Kaling (45) oder Abigail Spencer (43). Die achtteilige Serie, die bei vielen Kritikern durchfiel, zeigt die ehemalige «Suits»–Darstellerin unter anderem beim Kochen, der Organisation von kinderfreundlichen Teepartys, beim Honigernten, Wandern und der Herstellung von Erntekörben. Eine zweite Staffel soll folgen. In den Episoden wirbt Meghan auch für ihre Lifestyle–Marke «As ever». «Wir sind ein passiver Partner in Meghans Unternehmen, und es ist im Moment ein grosses Entdeckungsmodell im E–Commerce für uns», erklärt Sarandos zur Beteiligung des Streamingdienstes an Meghans Marke, die ab Frühjahr 2025 ihre Produkte in die US–Regale bringen soll.