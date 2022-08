Wow

Wow (ehemals Sky Ticket) ist der Streamingdienst von Sky. Traditionell hat Wow Produktionen des US-Kabelkanals HBO und dessen neuen Streamingdienst HBO Max im Angebot. Dazu gehören populäre Serien wie «Westworld», «Euphoria» oder der mit Spannung erwartete «Game of Thrones»-Ableger «House of the Dragon». Auch Eigenproduktionen wie «Der Pass», «ZeroZeroZero» und «Gangs of London» bietet Wow. Im Filmbereich lassen sich zahlreiche Toptitel wie «Spider-Man: Homecoming» oder «James Bond 007: Keine Zeit zu sterben» entdecken, die wenige Monate nach Kinostart bei Wow landen.