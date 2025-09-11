Netflix-Doku über Skandal-Star Charlie Sheen findet grossen Anklang

Auftritt mit der Ex–Frau

Mit seiner zweiten Ehefrau Denise Richards trat der Schauspieler bei der Premiere seines Netflix–Films in Los Angeles auf den roten Teppich. Sie hat in der Doku einen prominenten Auftritt als eine der wichtigsten Personen, die über sein Leben sprechen. Das Paar war von 2002 bis 2006 verheiratet und hat zwei gemeinsame Töchter. In der Dokumentation gibt sie sehr offene und emotionale Einblicke in ihre turbulente Ehe und die Zeit der Scheidung. Sie beschreibt, wie Charlie Sheen sich durch seinen Drogenmissbrauch und den Druck des Erfolgs der Serie «Two and a Half Men» veränderte.