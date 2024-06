Netflix gibt grünes Licht für «Peaky Blinders»-Film mit Cillian Murphy

Cillian Murphy freut sich über «Peaky Blinders»–Verfilmung

Demnach sollen die Dreharbeiten noch dieses Jahr beginnen. Tom Harper, der bereits in Staffel eins der beliebten Serie Regie führte, soll den noch unbetitelten Film inszenieren. Das Drehbuch stammt von «Peaky Blinders»–Schöpfer Steven Knight (64). Cillian Murphy ist auch als Produzent mit an Bord. «Es scheint, als sei Tommy Shelby noch nicht fertig mit mir», zitiert «Deadline» den Schauspieler. «Es ist sehr schön, wieder mit Steven Knight und Tom Harper an der Verfilmung von Peaky Blinders zusammenzuarbeiten. Das ist für die Fans.»