Netflix gibt Termin bekannt: «Lupin» geht in die dritte Runde

Internationaler Erfolg

Die ersten beiden Teile von «Lupin» erschienen 2021. Die Geschichte über den Meisterdieb und seinen Rachefeldzug wurde zum riesigen internationalen Erfolg. 70 Millionen Haushalte sollen die ersten fünf Episoden in den ersten vier Wochen nach Veröffentlichung Anfang 2021 gesehen haben. Auf Instagram freute sich Omar Sy damals über das grosse Zuschauerinteresse: «70 Millionen, das ist verrückt!! Ich bin so stolz, dass ‹Lupin› die erste französische Netflix Original-Serie ist, die international so erfolgreich ist! Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Vielen Dank an alle!»