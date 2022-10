Netflix-Hit «Dahmer» steigt spektakulär in die US-Streaming-Charts ein

Zum Vergleich: vom 19. bis 25. September wurde die Amazon-Prime-Serie «Die Ringe der Macht» in den USA 977 Millionen Minuten angesehen. Der HBO-Max-Hit «House of the Dragon» wurde 1,01 Milliarden Minuten lang eingeschaltet. In Deutschland liegt «Dahmer» für die Woche vom 10. bis 16. Oktober an der Spitze der Netflix-Serien-Charts. Dahinter folgen die Debüt-Staffeln von «The Watcher» und «The Midnight Club». Netflix gibt «Dahmer» als zweitgrösste englischsprachige Serie aller Zeiten in den ersten vier Wochen der Veröffentlichung an.