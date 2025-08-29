Netflix-Hit «Fall for Me»: Deutscher Film dank Svenja Jung wieder sexy

Auffällig oft verkörpert Jung in ihren Rollen unabhängige Frauen, die ihren eigenen Weg gehen. So auch in «Fall for Me», an dem Jung lobte, dass er «Female–driven» ist. Sowohl die Handlung wird in dem Film von Frauen getragen und vorangetrieben, zudem steht die weibliche Sexualität in dem Film oft im Vordergrund. «Vielleicht verändert das in Deutschland auch nochmal etwas, was Sinnlichkeit und den Mut in Filmen dieser Art angeht. Dass man sich mit der weiblichen Lust noch einmal anders auseinandersetzt, passiert noch zu wenig», so Jung.