Netflix-Hit «Rentierbaby»: Der Durchbruch für Jessica Gunning?

Kleinere Rollen in britischen Serien und Filmen

In Grossbritannien kennt man die Schauspielerin zudem für die Darstellung einer Polizistin in der britischen Ausgabe von «Law and Order». Von 2009 bis 2011 war sie in 20 Episoden der Serie zu sehen und spielte dabei die Rolle der Angela, zuvor hatte sie 2008 einen Gastauftritt in der Serie «Doctor Who». In der Sitcom «Back» spielte sie von 2017 bis 2021 die Barkeeperin Jan in einem zugrunde gehenden Pub in Gloucestershire. Filme, in denen sie kleinere Rollen hatte, waren zum Beispiel «Summerland» und «Pride».