Netflix kann Trittbrettfahrer in Abonnenten verwandeln

Keine vierteljährlichen Abonnentenzahlen ab 2025

Trotz der positiven Kennzahlen gab das Unternehmen am Donnerstag auch bekannt, seine Informationspolitik in Zukunft ändern zu wollen. In seinem Brief an die Aktionäre zum ersten Quartal erklärte Netflix, dass das so genannte «Engagement» – also die Zeit, die mit dem Dienst verbracht wird – der «beste Indikator für die Kundenzufriedenheit» sei. Aus diesem Grund werde Netflix ab dem ersten Quartal 2025 «wichtige Meilensteine bei der Abonnentengewinnung» bekannt geben, aber keine vierteljährlichen Mitgliederzahlen oder durchschnittliche Einnahmen pro Mitglied (ARM) mehr melden.