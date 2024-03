Netflix kündigt Bollywood-Offensive für 2024 an

Netflix stellte auch die nächsten drei Projekte im Rahmen seiner Partnerschaft mit dem Erfolgsstudio Yash Raj Films vor. Bei der Serie «Mandala Murders» handelt es sich um einen Krimi, «bei dem Täter, Opfer, Überlebende und Ermittler auf komplizierte Weise miteinander verbunden sind», so Netflix. Ein weiterer Top–Titel ist «IC 814: The Kandahar Hijack.» Der Film stellt die längste Flugzeugentführung in der indischen Geschichte filmisch nach. Mit seinem Programm will Netflix ausserdem an die frühen Erfolge von Netflix mit indischen Dokumentarfilmen anknüpfen. Hier ragen Dokus wie «The Great Indian Kapil Show» mit Indiens «König der Comedy» Kapil Sharma in der Hauptrolle heraus.