Netflix präsentiert Take-That-Doku über Aufstieg und Comeback

In dieser Phase erschienen die Alben «Beautiful World» (2006) und «The Circus» (2008), ehe Williams 2010 für das Studioalbum «Progress» zurückkehrte. Zum Zeitpunkt von «III» (2014) waren sowohl Williams als auch Jason Orange erneut ausgestiegen, womit die Gruppe erstmals als Trio weitermachte. Aktuell stehen Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen weiterhin gemeinsam auf der Bühne: Im kommenden Sommer geht die Band wieder auf eine neue Tour, die am 29. Mai im St. Mary's Stadium im englischen Southampton startet.